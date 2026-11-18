Североатлантический циклон и связанный с ним атмосферный фронт принесли в центр европейской части России осадки в твёрдом агрегатном состоянии. Судя по картам синоптических центров, временный снежный покров, так или иначе, затронул практически все регионы ЦФО.

В Тульской области больше всего снега, как сообщили в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, выпало на западе региона — в Суворове, а на востоке, в Узловой, он лишь символически обозначился.

На фоне резкого изменения характера погоды на отдельных участках дорог (особенно это касается подъёмов), по данным ГАИ, наблюдалась пробуксовка транспортных средств, особенно на летней резине. Но сколь-либо серьёзного роста количества ДТП пока удалось избежать. Местами на дороги уже вышла снегоуборочная техника, на улицах, во дворах, общественных пространствах кое-где работают дворники.