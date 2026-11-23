В этот день 85 лет назад 108-я танковая дивизия с батальоном 115-го танкового полка НКВД, группой танков 125-го танкового батальона во взаимодействии с 11-й танковой бригадой и 31-й кавалерийской дивизией в 10 часов контратаковала противника, нанеся удар на Семьянь.

Контратака развивалась успешно. Батальон 108-го мотострелкового полка к 12 часам овладел деревней Богородицкое (2 км южнее Теребуша), а батальон 115-го полка НКВД вышел на рубеж юго-восточнее Богородицкого.

В 13 часов противник бросил в бой до 70 танков и двух полков мотопехоты. На Венёвском боевом участке советские войска составляли две танковые бригады и танковый полк, имевшие всего 30 танков, стрелковый батальон и батальон истребителей танков, сформированный из местных жителей. Враг нанёс удар по флангам наших частей, вскоре вернул утраченные позиции, а к концу дня захватил Хавки.

Таким образом, бои завязались непосредственно за Венёв. Немецкая 3-я танковая дивизия 2-й танковой армии пыталась с ходу овладеть городом, но была остановлена. Потеряв в борьбе с танковыми засадами 5 танков, прекратил атаки. Ещё одна атака во второй половине дня стоила ему 14 подбитых танков и до батальона пехоты. Немецкое командование перебросило на это направление 17-ю танковую дивизию.

Из боевого донесения №1 штаба 239-й дивизии: «Выполняя предыдущий приказ штаба армии, дивизия, перешедшая в наступление в 16.00 23 ноября к исходу дня достигла: 813 сп – Гремячинский, Красная Каменка; 239 сп – вост. окр. Васильевка, вост. оп. рощи Лесной; 817 сп – ю–в окр. Урванка, где встретив упорное и сильное сопротивление противника, дальше продвинуться не могла».

23 ноября 1941 года немцы возобновили ожесточённые атаки и на южных подступах к Туле. Городской комитет обороны обязал директора завода «Новая Тула» приступить к изготовлению 37-мм миномётов.

В этот же день советские войска оставили Ефремов. Туда вошли полки 293-й немецкой дивизии.