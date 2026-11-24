24 ноября губернатор Дмитрий Миляев на еженедельном оперативном совещании рассмотрел обращения граждан, об этом сообщает правительство региона.

Заместитель директора по общественно-политическому направлению ГУ ТО «Ситуационный центр Губернатора Тульской области» Ксения Громова доложила, что за неделю в Ситуационный центр поступило 656 обращений по теме отопления, в том числе из Киреевска, посёлка Липки и Щёкина, обращения отработаны.

Губернатор поручил профильным ведомствам держать вопросы, поступающие от жителей, на контроле, а также обратить особое внимание на работу и доступность всех каналов обратной связи.

Ранее сообщалось, что отопление стало одной из популярных тем обращений туляков.