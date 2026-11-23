С 16 по 22 ноября на портале «Открытый регион 71» решено 988 вопросов жителей, об этом сообщает министерство цифрового развития и связи Тульской области.

Самой популярной категорией недели стала уборка и вывоз мусора. Также в топ вошли темы отопления и обслуживания многоквартирных домов.

Лидерами по количеству решённых проблем стали Новомосковск, Щёкинский и Узловский районы.

Сообщить о проблеме можно через «Арсенал услуг» — мини-приложение в мессенджере Мах, которое является частью региональной витрины «Тульская область: Электронные сервисы». Там собраны основные цифровые сервисы региона и официальные источники информации: услуги МФЦ, медицинские и жилищные чат-боты, навигатор укрытий и общественного Wi-Fi, проект «Герой 71», официальные каналы губернатора и министерств.

Ранее жительница Новомосковска за два часа опубликовала на странице губернатора Тульской области Дмитрия Миляева во «ВКонтакте» около 40 обращений по поводу проблем в сфере ЖКХ и благоустройства города.