Как сообщили в прокуратуре Тульской области, прокурор региона Сергей Зеленцов проведет выездной прием граждан. Тема встречи — защита прав и законных интересов людей с ограниченными возможностями здоровья.

Прием состоится 26 ноября 2026 года в 12:00 в здании Плавского районного краеведческого музея по адресу: Плавск, ул. Коммунаров, д. 68. Для наиболее полного и эффективного решения вопросов гражданам стоит заранее подготовить заявление с указанием основных доводов, а на самой встрече обязательно понадобится документ, удостоверяющий личность.

Записаться на прием можно по телефонам: 8 (4872) 36-31-58 или 8 (48752) 21-51-68.