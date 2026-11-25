В Туле продолжают устранять последствия продолжительного снегопада. За последние сутки в областной столице выпало около 20 сантиметров снега. На уборке города задействованы более 200 единиц специализированной техники и 300 рабочих, сообщает администрация города.

Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Сейчас на улицах города задействованы семь колонн комбинированных дорожных машин (КДМ), которые обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами и очищают дороги от снега.

Уборка проводится как механизированным, так и ручным способом. Особое внимание уделяют расчистке тротуаров, подходов к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта. Кроме того, коммунальщики обеспечивают доступ к социально значимым объектам — школам, детским садам и медицинским учреждениям, а также расчищают подъезды к населенным пунктам Большой Тулы.

«По прогнозам синоптиков, снегопад в регионе продолжится до 22.00 сегодняшнего дня», - дополнили в администрации.

Напомним, за 36 часов в Тульской области выпало до двух третей месячной нормы осадков. Также в тульских чатах появились объявления об услугах по чистке снега.