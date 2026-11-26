В Туле установлены сроки и требования к зимней уборке придомовых территорий. Управляющие компании должны своевременно расчищать дворы, обрабатывать дорожки от наледи и следить за безопасностью кровель. Подробности рассказали корреспонденты ТСН24.

Как сообщила начальник УАТН администрации Тулы Кристина Галкина, после окончания продолжительного снегопада управляющие компании обязаны приступить к уборке и завершить ее в течение двух часов. Если осадки продолжаются, расчистка должна проводиться периодически, а основные работы необходимо закончить к 8:00.

Согласно правилам благоустройства, пешеходные дорожки, тротуары, крыльца и пандусы должны очищаться от снега и льда до твердого покрытия — асфальта, плитки, брусчатки или бетона. Образовавшуюся наледь необходимо обрабатывать противогололедными материалами. В первую очередь внимание уделяется ступеням, спускам, подъемам и участкам с высокой проходимостью. Во время непрекращающегося снегопада допускается образование колеи глубиной не более пяти сантиметров. При этом выходы из подъездов, подходы к контейнерным площадкам и пожарным гидрантам должны оставаться свободными.

Управляющие компании также отвечают за безопасность кровель, водостоков и карнизов. Их осмотр на предмет сосулек и опасных снежных навесов должен проводиться ежедневно. Перед очисткой крыши опасную зону на тротуаре необходимо оградить сигнальной лентой и выставить дежурных. Рабочие обязаны использовать страховочное оборудование. Кроме того, сбрасывать снег следует таким образом, чтобы не повредить расположенные поблизости вывески, фонари, дорожные знаки, провода и деревья.

Если сброшенный с крыши снег перекрыл пешеходный проход или вход в здание, его необходимо убрать в течение одного часа. Полностью вывезти снег с территории после очистки кровли управляющая организация должна до конца текущего дня.

Также тулякам объяснили, считается ли снегопад уважительной причиной опоздания.