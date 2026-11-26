Сильный снегопад и вызванный им транспортный коллапс могут стать уважительной причиной опоздания или отсутствия сотрудника на рабочем месте. В некоторых случаях такие обстоятельства позволяют избежать дисциплинарного взыскания, сообщает Роструд.

Согласно Трудовому кодексу РФ, прогулом считается отсутствие работника на рабочем месте в течение всего рабочего дня или более четырёх часов подряд без уважительных причин. При этом исчерпывающего перечня таких причин в законодательстве нет — каждый случай оценивается работодателем, а при возникновении спора — судом.

К уважительным причинам могут относиться чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, из-за которых сотрудник объективно не мог добраться до работы. Например, транспортный коллапс, парализованное движение общественного транспорта или перекрытие единственного маршрута до офиса из-за сложных погодных условий. Дополнительным подтверждением объективных причин может стать введение в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за аномальных снегопадов.

«Однако есть важное условие: работник должен уведомить работодателя о задержке и объяснить её причину сразу, как только появится возможность связаться с руководством. Сделать это можно по телефону, электронной почте или через мессенджер. Работодатель, в свою очередь, обязан объективно оценить обстоятельства отсутствия. Если причина будет признана уважительной, привлекать сотрудника к дисциплинарной ответственности за прогул нельзя», - сказали в ведомстве.

Напомним, за 36 часов в регионе выпало до двух третей месячной нормы осадков.