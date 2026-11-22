На ll Форуме-выставке ВАРМСУ «Большие решения малой родины» озвучены итоги конкурса Советов муниципальных образований России. Об этом сообщает губернатор Дмитрий Миляев.

В число победителей вошла Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области».

Глава региона отметил, что за таким результатом стоят месяцы ежедневной работы: мероприятия для органов местного самоуправления и активистов, поддержка муниципалитетов и инициативных жителей, участие в федеральных проектах.

Губернатор поздравил Ассоциацию и всё муниципальное сообщество Тульской области, пожелал успехов и новых побед.