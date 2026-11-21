В Туле, по прогнозу синоптиков gismeteo, 22 ноября будет преимущественно облачная погода, на дорогах туман, осадки маловероятны.

Утром пасмурно, столбики термометров покажут 0℃, днём облачно с прояснениями, температура воздуха до +4℃. Ветер юго-западный, умеренный, до 5 м/с, атмосферное давление 739 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

Ночью облачно, без осадков, температура воздуха 0℃, ветер южный, до 4 м/с, атмосферное давление 739 мм рт. ст.

По геомагнитной активности ожидаются небольшие возмущения.

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