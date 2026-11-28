30 ноября на нескольких участках улиц Центрального округа временно введут ограничения для автомобилистов. Об этом сообщает горадминистрация.

Запрет на остановку и стоянку всех видов транспорта будет действовать с 00.00 до 22.30 на следующих участках: по улице Жаворонкова — от улицы Мориса Тореза до проспекта Ленина; по улице Мориса Тореза — от улицы Жаворонкова до проезда Тимирязева; по улице Агеева — от улицы Н. Руднева до проспекта Ленина.

«Кроме того, с 08.00 до 22.30 на указанных участках будет ограничено движение всех видов транспортных средств», - отметили в администрации.

Также в Туле 30 ноября ограничат продажу алкоголя из-за футбольного матча.