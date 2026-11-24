В субботу, 28 ноября, клиентские службы Отделения Социального фонда России по Тульской области проведут дополнительный приём граждан. Жители региона смогут получить весь перечень услуг ведомства, сообщает пресс-служба отделения.

В Туле, Новомосковске, Донском, Алексине, Богородицке, Ефремове, Кимовске, Киреевске, Узловой и Щёкино клиентские службы будут работать с 9.00 до 15.00. В остальных офисах, расположенных в небольших населённых пунктах региона, приём посетителей организуют с 9:00 до 13:00.

«Предварительно записаться на приём можно через портал Госуслуг или по телефону единого контакт-центра: 8 (800) 100-00-01», - отметили в отделении.

Напомним, туляки жалуются на уборку и вывоз мусора.