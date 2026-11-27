Передовые танковые части противника, наступавшего на Каширском направлении, захватили селение Мокрый Лог. Дорога Мордвес — Лаптево оказалась перерезанной. В тот же день гитлеровцы перешли в наступление на Суходольском направлении и захватили Манышино, Клешню, Никулино.

Наши части, оборонявшиеся северо-западнее Тулы, героически сдерживали натиск значительно превосходящих сил врага. Но положение все больше осложнялось.

В этих условиях командование 50-й армии перебросило в район Никольских Выселок 999-й полк 258-й стрелковой дивизии и 124-й танковый полк, находившиеся в резерве армии. В район Лаптева был переброшен 510-й полк 154-й стрелковой дивизии, усиленный двумя 76-мм пушками, двумя 122-мм гаубицами, ротой 124-го танкового полка (восемь танков Т-26 и группой саперов). Командиру полка был также подчинен 111-й кавполк 31-й кавдивизии. Был создан Лаптевский боевой участок. Его начальником назначен командир 510-го полка майор Пётр Гордиенко, неоднократно отличившийся в предыдущих боях за Тулу.

В район села Горшково (35 км северо-восточнее Тулы) командование армией перебросило остальные части 31-й кавдивизии. Они должны были действовать по тылам Каширской группировки Гудериана.

В районе Каширы 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-майора Павла Белова во взаимодействии со 112-й танковой дивизией, 9-й танковой бригадой, 173-й стрелковой дивизией и другими частями нанёс контрудар по 2-й танковой армии Гудериана и отбросил её на юг на 10—15 километров в сторону Венёва в район Мордвеса.

Одновременно от Тулы в направлении на Венёв нанесла удар 32-я танковая бригада полковника Ивана Ющука.

Южнее Каширы 5-я кавдивизия вступила в бой с противником. На Каширском направлении в районе деревень Вербилово, Ягодная, Тимирязево гитлеровцы понесли большие потери от залпов дивизиона нашей реактивной артиллерии.

В ночь на 27 ноября части 239-й стрелковой дивизии вновь прорвали кольцо немецкого окружения, уничтожив до двух батальонов пехоты, а в районе Гетмановки — штаб немецкой 29-й мотодивизии, где были захвачены штабные документы и карты.

Картину разгрома засвидетельствовал командующий 2-й немецкой танковой армией Гейнц Гудериан, прибывший утром 27 ноября в штаб 47-го танкового корпуса:

«Главные силы 239-й сибирской стрелковой дивизии, оставив свою артиллерию и автотранспорт, вырвались из окружения и ушли на восток. Растянутая линия окружения из частей 29-й мотодивизии не смогла сдержать прорвавшихся русских и понесла большие потери… О достоверности полученных мной сообщений свидетельствовали многочисленные трупы немецких солдат, которые лежали на поле боя в полной военной форме и с оружием в руках… Сибиряки ускользнули от нас, правда, без своего тяжёлого оружия и автотранспорта, а у нас не было сил их задержать. Это было самым печальным событием того дня. Преследование ускользнувшего противника, немедленно предпринятое мотоциклетными подразделениями 29-й мотодивизии, не дало никаких результатов».

Вышедшие из окружения бойцы 239-й дивизии (около 9 тыс. человек без тяжёлого вооружения) передислоцированы в район Пронска (Рязанская область), которая после доукомплектования вошла в состав 10-й армии.

В Туле в результате действий немецко-фашистских войск под Каширой была прервана подача электроэнергии от Каширской ГРЭС. Вот как вспоминал об этом секретарь Тульского обкома и горкома ВКП(б), председатель городского комитета обороны Василий Жаворонков:

«В Тулу три дня не поступало электроэнергии. Подача электричества из Каширы прекратилась. Немцы перебили линию передачи. Электроэнергия подавалась на заводы с помощью турбины начала века, найденной на 176 заводе. Её быстро отремонтировали и пустили в дело.

После захвата немцами Венёва командующий армией Болдин и штаб 50-й армии отступили на Мордвес; немцы продолжали наступление, и 27 ноября штаб армии и командующий были уже в Зарайске Московской области, откуда в ночь на 28 ноября по приказу командующего Западным фронтом Г.К. Жукова через Москву и Серпухов вернулись в Тулу».

Для обеспечения боевых операций городской комитет обороны мобилизовал в распоряжение 50-й армии на 3 часа весь автомобильный и гужевой транспорт. ГКО обязал секретарей райкомов партии и председателей райисполкомов, председателя горисполкома, зам. директоров заводов организовать сбор валенок среди рабочих и трудящихся Тулы для защитников города.