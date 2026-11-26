В Пролетарском районном суде Тулы 26 ноября рассматривают дело в отношении бывшего руководителя «Тулгорэлектротранса» Алексея Марушкина, экс-первого заместителя главы городской администрации Юрия Терехова и бывшего начальника управления по транспорту Владимира Маринина. Все трое утром прибыли в здание суда, сообщает ТСН24.

В зависимости от роли каждого фигуранта обвиняют в разных преступлениях. Владимиру Маринину и Юрию Терехову вменяют халатность, Алексею Марушкину — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Уголовное дело связано с трагическим ДТП на Пролетарском мосту, произошедшим осенью 2025 года. В результате аварии погибли шесть человек. Четверо пострадавших скончались на месте происшествия. Большинство из них находились в маршрутке, которая приняла на себя основной удар. Ещё более 20 человек получили травмы различной степени тяжести. Двое пострадавших позднее умерли в медицинских учреждениях. Последней жертвой аварии стала 43-летняя медицинская сестра детской областной больницы. Женщина скончалась в апреле 2026 года, так и не придя в сознание.