Центр организации закупок Тульской области может лишиться четырёх штатных единиц в случае принятия соответствующего постановления правительства региона. К настоящему времени в штате учреждения заявлены 44 единицы, 4 из них вакантны.

Напомним, ранее аналогичные организационно-штатные мероприятия были запланированы в отношении централизованной бухгалтерии органов исполнительной власти Тульской области.

Отметим, в рамках программы оздоровления государственных финансов Тульской области на 2026-2030 годы оптимизация структуры и численности работников государственных и муниципальных учреждений должна сэкономить консолидированному бюджету региона около 563 млн рублей.

В 2026 году пересматриваются типовые положения об учреждениях, исключаются дублирующие функции, сокращаются вакантные штатные единицы. Ожидаемый эффект экономии бюджетных средств на этом этапе — 103,1 млн рублей. В 2027 году должна завершиться централизация бухгалтерских и кадровых функций. Также предполагается, что в этот период в полную силу заработают инструменты бережливого производства, выявляющие избыточные административные звенья. Расчётный объём сэкономленных бюджетных денег от этих мер — 200,1 млн рублей.