Среди лидеров производства сельскохозяйственной продукции агропромышленным комплексом Тульской области стали масличные культуры (в том числе, рапс) и куриные яйца, а также молоко. Обратную тенденцию на фоне небольшого сокращения посевных площадей продемонстрировали зерновые с зернобобовыми и картофель (см. сравнительную таблицу).

Фото: Коллаж АиФ/ Алексей Мурат

Лидерами по производству зерна и бобов, по информации министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии региона, в этом году стали Чернский и Тёпло-Огарёвский районы, Ефремовский, Воловский и Куркинский округа, по сбору рапса — Плавский, Воловский, Ефремовский, Чернский и Новомосковский.