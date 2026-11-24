Президент Союза «Тульская гильдия Риэлторов» Алексей Сидоров рассказал tula.aif.ru, что в области с начала года стоимость квартир в новостройках выросла в среднем на 10%, цена на вторичку практически не изменились.

Алексей Станиславович пояснил, что квартиры на вторичном рынке продают собственники, с которыми иногда можно сторговаться, а в новостройках жильё продают застройщики, которым надо оправдать свои постоянно увеличивающиеся расходы.

О прогнозах на конец года специалист высказывается аккуратно: как правило, во время зимних каникул активность падает, но, может, застройщики решат выручить деньги перед новым годом и привлекут покупателей с помощью каких-либо акций. Но это история не глобальная.

Кстати, по словам Алексея Сидорова, чаще всего туляки приобретают однокомнатные квартиры.