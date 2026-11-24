Прокуратура Каменского района Тульской области направила в суд уголовное дело в отношении 68-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением ножа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, инцидент произошёл вечером 17 июля 2026 года в частном доме в селе Закопы. Мужчина распивал спиртные напитки вместе с родственниками и 23-летним супругом своей дочери. Следствие полагает, что во время застолья между тестем и зятем вспыхнула ссора, молодой человек ударил пожилого родственника кулаком по голове. Несмотря на попытки женщин остановить конфликт, 68-летний мужчина взял кухонный нож и ударил оппонента в грудь. В результате потерпевший получил тяжкий вред здоровью. Обвиняемый полностью признал свою вину.

«Уголовное дело направлено в Ефремовский межрайонный суд Тульской области для рассмотрения по существу. Мужчине вменяют п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ», - отметили в пресс-службе.

Напомним, 72-летнего мужчину обвиняют в убийстве отца 18 лет назад в Богородицке.