72-летний мужчина обвиняется в убийстве из корыстных побуждений, произошедшем 18 лет назад.

По версии следствия, вечером 17 ноября 2008 года обвиняемый в нетрезвом состоянии находился в квартире на улице Ленина в Богородицке вместе со своим отцом, где нанёс ему множественные удары по разным частям тела. От повреждений потерпевший умер на месте.

Установлено, что мотивом преступления послужило то, что обвиняемый хотел завладеть квартирой отца и избежать расходов на аренду жилья.

В то время установить и привлечь к ответственности причастное лицо не удалось. Предварительное следствие приостановили.

В 2026-м следователи и криминалисты вместе с сотрудниками уголовного розыска повторно изучили доказательства в деле. Были установлены новые свидетели событий. Они сообщили сведения об обстоятельствах случившегося. Выяснилось, что ранее очевидцы об этом не рассказывали, опасаясь за свою безопасность из-за возможных противоправных действий от фигуранта.

Провели дополнительную судебно-медицинскую экспертизу. Её заключение позволило установить характер причинённых потерпевшему повреждений, определить временной интервал их образования.

Фигуранту избрали заключение под стражу в качестве меры пресечения.