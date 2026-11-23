За пятницу и выходные дни восемь жителей Тульской области стали жертвами мошенников. Общая сумма ущерба превысила 5,2 миллиона рублей. Возраст потерпевших — от 19 до 47 лет, передают представители регионального УМВД.

Самую крупную сумму потерял 37-летний житель Зареченского округа Тулы. Мужчина договорился о покупке двух автомобилей через популярный мессенджер и перевёл продавцу 4 млн 425 тыс. 900 рублей. Однако после получения денег злоумышленник перестал выходить на связь. Автомобили покупатель так и не получил. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ещё одной жертвой аферистов стала 43-летняя жительница Щёкино. Женщина поверила обещаниям неизвестного собеседника о дополнительном заработке на инвестициях и перевела мошенникам 650 тысяч рублей. В итоге обещанного дохода она не получила, а деньги потеряла.

«По этому факту также возбуждено уголовное дело — по ч. 3 ст. 159 УК РФ», - сказали в полиции.

Напомним, туляков предупредили о новой схеме мошенничества с налоговыми уведомлениями.