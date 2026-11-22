В части Тулы 23 ноября отключат свет. Пройдут плановые работы по текущему ремонту оборудования и установке прибора учёта.

Об этом сообщили «Тульские городские электрические сети». Отключения начнутся в 08.30 и 09.00, в зависимости от адреса.