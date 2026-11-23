Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о якобы отмене бумажных налоговых уведомлений и необходимости перейти на новую электронную форму документа. Под предлогом ее активации злоумышленники похищают личные данные пользователей. О новой мошеннической схеме РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

По данным экспертов, аферисты утверждают, что бумажные налоговые уведомления якобы утратили силу, а для оплаты налогов необходимо активировать электронный документ. Для этого получателям предлагают перейти по ссылке и авторизоваться через портал «Госуслуги», а также подтвердить свою личность. В результате мошенники могут получить доступ к учетным данным пользователей.

Также туляков предупредили о вербовке подростков для совершения диверсий.