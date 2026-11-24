Полицейские задержали двоих местных жителей, подозреваемых в краже денег в крупном размере, об этом сообщает УМВД региона.

Полицейские установили, что с 1 августа по 12 ноября текущего года они похитили 150 тыс. руб., принадлежащих индивидуальному предпринимателю.

По предварительным данным, к совершению преступления причастны ранее судимый 31-летний мужчина, работавший курьером в одном из городских кафе, и его 38-летняя знакомая. Установлено, что при доставке заказов они предоставляли клиентам реквизиты банковской карты, оформленной на женщину, вместо расчётного счёта предпринимателя. Подозреваемые признались в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Расследование продолжается.

Жителя Каменского района будут судить по делу о нападении на зятя с ножом.