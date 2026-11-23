В регионе 23 ноября объявлена угроза ракетной опасности, об этом в социальных сетях сообщил в 14 часов 26 минут губернатор Дмитрий Миляев.

При сигнале «Ракетная опасность» немедленно укройтесь в ближайшем укрытии или заглубленном помещении — подвале, цокольном этаже, подземном переходе. Если укрытия рядом нет, отойдите от окон и наружных стен в комнату без окон, сядьте на пол у несущей стены, ноги держите вместе, голову прикройте руками. Не оставайтесь на улице, не трогайте подозрительные предметы. Держите при себе документы, воду, лекарства, телефон.

Напомним, до этого ракетную опасность в регионе объявляли 21 ноября.

Номер вызова экстренных служб - 112.