Советский районный суд Тулы вынес приговор 45-летней местной жительнице, признанной виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Информацию предоставили в региональной прокуратуре.

Как установил суд, с мая 2022 года по сентябрь 2025 года женщина действовала в составе преступной группы. Она предоставила в отделение Пенсионного фонда заведомо ложные сведения о рождении ребёнка, которого на самом деле не существовало. На основании фиктивных документов злоумышленница получила более 490 тысяч рублей в качестве государственной поддержки.

«Суд назначил женщине наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год», - отметили в ведомстве.

Также туляков предупредили о новой схеме мошенничества с налоговыми уведомлениями.