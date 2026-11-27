17-летний студент тульского колледжа лишился 849 тысяч рублей, поверив мошенникам, которые сообщили ему, что он якобы спонсирует террористов. Об этом сообщает персс-служба УМВД по Тульской области.

Парень рассказал полиции, что на прошлой неделе ему пришла ссылка в мессенджере, по которой он перешёл. Затем ему позвонили неизвестные и заявили, что он якобы замечен в спонсировании террористических организаций. Надавив психологически и угрожая уголовной ответсвенность, аферисты в итоге убедили молодого человека провести в квартире «видеообыск» и «проверить на законность происхождения» обнаруженные денег. В итоге юноша лично передал «налоговому курьеру» накопления. Возбуждено уголовное дело.

Такжеза сутки на уловки мошенников поплся и 55-летний мужчина из Узловсокго района. Неизвестный через соцсеть и приложение маркетплейса завладело его 92 000 руб. Проводится процессуальная проверка.

ВАЖНО!

Не переходите по подозрительным ссылкам.

Сотрудники полиции, ФСБ и банков никогда не звонят в мессенджерах.

Нее передавайте деньги «курьерам» или «налоговым инспекторам».

Ранее сообщалось, что туляк получил крупный штраф за то, что был курьером у мошенников.