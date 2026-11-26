Алексинский суд оштрафовал мужчину на 300 тыс. рублей за мошенничество в крупном размере, об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов и УСД Тульской области.

В сентябре 2026 года неустановленные лица совместно с подсудимым по телефону сообщили жительнице Алексина ложные сведения о доступе к её персональным данным и попытке перевода денег от её имени в поддержку недружественной страны, а также о необходимости передать сбережения инкассатору для декларирования. Поверив, женщина согласилась снять 1 млн руб. и передать его. Вечером 12 сентября подсудимый прибыл к её дому и получил пакет с деньгами, в итоге мужчину задержали полицейские.

Он признан виновным, ему назначили штраф в размере 300 тыс. руб. Мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в силу. Он пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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