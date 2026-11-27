Кимовский районный суд принял к производству иск страховой компании к водителю — о возмещении ущерба от ДТП.

Авария произошла ещё два года назад — 24 ноября 2023 года на 41-м километре Калужского шоссе в Троицком административном округе Москвы. Водитель МАЗа Павлов, судя по материалам дела, допустил опасное сближение с кроссовером Renault Kaptur, что привело к столкновению двух транспортных средств.

Машина потерпевшего была застрахована по КАСКО. В январе и мае 2025 года страховщик выплатил ему 527,6 тыс. руб. и получил право взыскать эти деньги с виновника. 400 тыс. руб. из этой суммы покрыл полис ОСАГО, а разницу в размере 127,6 руб. и госпошлину 4,8 тыс. руб.

Предварительное заседание назначено на 15 декабря 2026 года.

Ранее заседание по делу о смертельном ДТП на Пролетарском мосту отложили.