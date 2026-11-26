Пролетарский районный суд Тулы рассматривает уголовное дело в отношении двух должностных лиц, обвиняемых в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть двух и более лиц, и одного фигуранта, обвиняемого в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть двух и более лиц. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов и УСД Тульской области.

По версии следствия, обвиняемые ненадлежащим образом исполняли обязанности по контролю и обеспечению безопасного состояния дорожно-транспортной инфраструктуры, включая своевременное обслуживание и ремонт трамвайных путей и надлежащее оказание транспортных услуг.

В результате ранним утром 31 октября 2025 года на участке проезжей части ул. Пролетарской вблизи дома 2-а в Туле произошёл неконтролируемый сход с рельсов трамвая МКП «Тулгорэлектротранс». В ДТП с участием трамвая и маршрутных транспортных средств погибли 6 человек, 17 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В заседании 26 ноября было открыто судебное следствие: гособвинитель изложил обвинение, определён порядок исследования доказательств.

В отношении одного фигуранта на предварительном следствии избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ранее избранная в отношении двух других мера пресечения в виде запрета определённых действий, суд оставил без изменения.

Следующее открытое заседание состоится 4 декабря 2026 года в 10:00 в помещении Пролетарского районного суда Тулы по адресу: ул. Марата, д. 162-а. Объём уголовного дела — 36 томов, 29 потерпевших, 111 свидетелей.

Кто виноват в гибели 6 человек?