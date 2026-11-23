За сутки в Тульской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали семь техногенных пожаров. В результате одного из происшествий погиб человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Наиболее серьёзный пожар произошел на улице Дзержинского в Новомосковске. Там загорелась квартира на третьем этаже многоквартирного дома. Огонь распространился на площади 9 квадратных метров. Прибывшие спасатели вывели из здания с помощью специального оборудования трех человек. В результате происшествия погиб 54-летний мужчина. Еще двое пострадали: 56-летняя женщина отравилась продуктами горения, а 55-летний мужчина получил отравление продуктами горения и ожоги.

Остальные пожары произошли: в посёлке Механизаторов Тепло-Огаревского района — горел частный дом, в деревне Белый Колодезь Арсеньевского района — частный дом; в деревне Хотушь Ясногорского района — строительная бытовка; в Узловой — нежилой дом; в деревне Березово Белёвского района — частный дом; в посёлке Прилепы города Тулы — баня и гараж.

«В остальных шести случаях пострадавших нет», - сказали в ведомстве.

Ранее появилась информация о семье двух погибших при пожаре под Алексином.