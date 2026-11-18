Появились подробности о погибших при пожаре в деревне Епишково. Вызывающий доверие источник сообщил tula.aif.ru, что в семье было двое сыновей. Старшему - 12 лет. Отец работает, а мать имела инвалидность. Семья как неблагополучная не значилась.

Также нам рассказали, что пожар мог произойти из-за «зарядки». Более подробной информации пока нет, но можно предположить, что речь идёт о зарядке для какого-либо устройства.

Напомним, точная причина возгорания, в результате которого погибла мать с младшим сыном, будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Проводится процессуальная проверка.

По данным администрации Алексина, с 04.00 с семьёй находится ответственный сотрудник. Их разместили в гостинице, обеспечили одеждой, обувью и питанием.

Похороны организовали за счёт внебюджетных средств. Они пройдут в субботу, 21 ноября. Для поддержки семьи организовали сбор средств.

На 19 ноября запланировали объезд квартир маневренного фонда для поиска жилья, в которое смогут переехать погорельцы.