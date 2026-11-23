Прокуратура Плавского района добилась выплаты компенсации морального вреда местной жительнице, пострадавшей от нападения безнадзорной собаки. Информацию предоставили в пресс-службе прокуратуры.

Как установила проверка, местная администрация не обеспечила надлежащий отлов и содержание животных без владельцев. В результате в июне 2026 года на площади Свободы в Плавске собака покусала женщину. Для защиты прав пострадавшей прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

«Суд поддержал требования прокурора и обязал муниципалитет выплатить женщине 10 тысяч рублей», - прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, глава СК поручил доложить об итогах проверки по нападению собаки в Узловой.