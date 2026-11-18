По факту смертельного пожара в Алексинском районе, который произошёл ночью 18 ноября, проводят процессуальную проверку. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

На месте происшествия прошёл осмотр, изъяли необходимые для расследования предметы и объекты. Также назначили судебные экспертизы для установления причины возгорания и гибели людей.

Ранее стало известно, что в доме в деревне Епишково спасатели при тушении пожара обнаружили тело женщины. Её 10-летнего сына спасли из огня, но, несмотря на оказанную помощь, он умер в карете скорой помощи.

В ведомстве напомнили правила пожарной безопасности:

доверять установку нового отопительного оборудования, его ежегодную проверку и ремонт важно квалифицированным специалистам;

необходимо составить график регулярной проверки и чистки бойлеров, водонагревательных котлов, каминов, печей и печных труб, если они есть;

нужно следить за работоспособностью вентиляции;

нельзя отапливать жильё с помощью духового шкафа и газовой плиты;

перед выходом из дома или сном следует убедиться, что огонь в камине или печи погас, а электрические приборы выключены из сети;

вокруг отопительных приборов нужно оставлять достаточное свободное пространство - не менее одного метра;

использовать можно только прошедшие сертификацию приборы;

нельзя доверять контроль за работой нагревательных приборов детям.

При возгорании нужно сразу звонить номеру «01» со стационарного телефона, «101» или «112» – с мобильного.