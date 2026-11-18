Алексинская межрайонная прокуратура контролирует выяснение обстоятельств смертельного пожара в деревне Епишково. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

По предварительной информации, оно случилось в частном доме. Погибли 31-летняя женщина и её 10-летний ребёнок.

Как tula.aif.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, мальчика вынесли из огня звеном газодымозащитной службы с применением спасательного устройства. Он скончался в карете скорой помощи.

Пожар потушили на 30 квадратных метрах. Привлекались 19 человек личного состава и шесть единиц техники.