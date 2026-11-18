Бобры - это обитатели водоёмов Тульской области, они играют важную роль в поддержании экологического баланса. Число грызунов в регионе на протяжении последних десяти лет остаётся стабильным и составляет около семи тысяч особей.



Так как бобры относятся к охотничьим ресурсам, их численность учитывается ежегодно. По итогам учёта этого года наибольшее количество животных отмечено в Арсеньевском, Дубенском, Венёвском районах, а также в Новомосковске.



По словам специалистов, жизнедеятельность бобров является важной частью естественных природных процессов. Создаваемые ими плотины и запруды способствуют накоплению влаги, поддержанию водного режима и формированию водно болотных угодий. Такие территории становятся благоприятной средой обитания для многих видов растений, рыб, земноводных и птиц.



При этом бобры могут подгрызать и валить деревья, строить плотины и рыть норы. В естественной среде это часть их обычной жизнедеятельности, которая способствует изменению и обновлению природных сообществ. В отдельных случаях такая активность может приводить к подтоплению территорий или повреждению объектов инфраструктуры.