Таяние выпавшего к утру среды, 18 ноября, уже началось, так как столбики термометров вновь преодолели нулевую отметку, и температура воздуха достигла слабоположительных значений. И уже в четверг, а также в пятницу может потеплеть до октябрьских +8ºС.

Но, по оценке ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, к середине следующей недели вновь может похолодать до слабоотрицательных температур, осадки опять перейдут в смешанную, а потом и в твёрдую фазу. Поэтому снежный покров может образоваться вновь.