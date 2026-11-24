За сутки в Тульской области произошло два техногенных пожара. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Первое возгорание произошло на улице Советской в посёлке Епифань Кимовского района. Там загорелся мусорный контейнер. Огонь ликвидировали три сотрудника МЧС с помощью одной единицы техники.

Второй пожар случился в посёлке Коммунаров Ефремовского муниципального округа. Загорелся гараж, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На месте работали восемь спасателей и две единицы техники.

«В обоих происшествиях пострадавших нет», - прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, причину гибели женщины и её сына в Алексинском районе выясняют следователи.