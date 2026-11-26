За минувшие сутки жертвами интернет-мошенников стали двое жителей Тульской области в возрасте 39 и 50 лет. Общая сумма причинённого ущерба составила 2 млн 51 тысячу рублей, сообщает полиция региона.

Самую крупную сумму потеряла 50-летняя жительница Пролетарского округа Тулы. Женщина рассказала полицейским, что неизвестный связался с ней через популярный мессенджер и под предлогом покупки автомобиля из-за границы убедил перевести 1 млн 921 тысячу рублей. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ещё одной жертвой аферистов стал 39-летний житель Новомосковска. Как установили правоохранители, неизвестный через интернет обманным путём оформил на мужчину займы в двух микрофинансовых организациях на общую сумму 130 тысяч рублей.

«В этом случае также возбуждено уголовное дело — по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - отметили в пресс-службе.

Напомним, житель Ясногорска потерял 252 тысячи рублей на фиктивных спортивных ставках.