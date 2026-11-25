24-летний житель Ясногорска стал жертвой мошенничества, поверив обещаниям неизвестного о возможности заработать на ставках на спорт. В результате молодой человек лишился 252,3 тысячи рублей, сообщает УМВД региона.

Несколько месяцев злоумышленник убеждал мужчину через популярный мессенджер в том, что ставки на спортивные события помогут ему получить доход. Доверившись собеседнику, житель Ясногорска перевёл деньги и потерял крупную сумму. По факту произошедшего следователь отдела полиции «Центральный» УМВД России по Туле возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

«Всего за минувшие сутки в полицию региона обратились трое жителей в возрасте от 24 до 50 лет, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила 289,7 тысячи рублей», - сказали в пресс-службе.

Напомним, туляков предупредили о новой схеме мошенничества с налоговыми уведомлениями.