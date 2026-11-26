За сутки в Тульской области произошло два техногенных пожара. Чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах не зарегистрировано, сообщает региональное ГУ МЧС.

Первый пожар произошёл на улице Космонавтов в рабочем посёлке Чернь. Второй пожар случился на улице Пионерской в Алексине. Возгорание произошло на кухне квартиры, расположенной на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. С помощью спасательного устройства по лестничному маршу вывело из здания несовершеннолетнюю девушку.

«По информации МЧС России по Тульской области, в обоих случаях обошлось без пострадавших», - отметили в ГУ МЧС.

Ранее появилась информация о семье двух погибших при пожаре под Алексином.