Утром 26 ноября на 11 км автодороги Тула-Новомосковск Ленинского района Тулы женщина-водитель «Ниссан Алмера» сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

52-летняя женщина при этом не имеет права на управление транспортными средствами. Под колёса иномарки попала 33-летняя женщина, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В ГАИ уточняют: в момент ДТП пешеход находился без светоотражающих элементов.

Пострадавшая получила травмы и доставлена в медицинское учреждение.

Ранее в Туле женщина столкнулась с тремя авто, сбила пешехода и врезалась в забор.