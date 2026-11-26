Утром, 25 ноября, на ул. Аркадия Шипунова женщина 1982 года рождения, по предварительной информации, не справилась с управлением Hyundai и врезалась в опору ЛЭП, об этом сообщает Госавтоинспекция области.

После этого автомобиль столкнулся с припаркованными без водителей машинами Volkswagen, Changan и Chery, а затем сбил пешехода — женщину 1984 года рождения, после чего врезался в металлический забор.

В результате ДТП пострадала пешеход, женщина 1984 года рождения. Её доставили в больницу.

Ранее суд в Туле отложил заседание по делу о смертельном ДТП на Пролетарском мосту, которое произошло в октябре 2025 года.