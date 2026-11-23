22 ноября около 04.20 на автодороге Егорьевск — Коломна — Кашира — Ненашево, на подъезде к населённому пункту Миротино в Заокском районе Тульской области, произошло ДТП. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, молодой человек 2008 года рождения, не имеющий права управления транспортными средствами, находился за рулём автомобиля ВАЗ-21093. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет.

«В результате аварии молодой человек получил различные травмы. Его доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», - дополнили в ведомстве.

Ранее у нетрезвого водителя в Тульской области изъяли «Рено Логан».