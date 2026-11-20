Суворовский межрайонный суд Тульской области вынес приговор 36-летнему жителю региона, повторно севшему за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает прокуратура области.

Как установил суд, 27 августа 2026 года гражданин, ранее судимый за аналогичное преступление, вновь управлял автомобилем «Рено Логан» в нетрезвом виде. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции на дороге вблизи деревни Кализна Белевского района. С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине 1 год 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами на 5 лет.

«Автомобиль «Рено Логан» конфискован и обращен в доход государства», - прокомментировали в ведомстве.

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