В селе Себино Кимовского района прошли Студенческие Матроновские чтения. Об этом сообщает в своих соцсетях губернатор Дмитрий Миляев.

Мероприятие объединило свыше 50 участников из Тулы, Москвы, Камчатки, Удмуртии и Индии. В рамках научной программы прозвучали доклады, которые основаны на архивных материалах. Присутствующие поговорили об истории семьи Матроны Московской, духовном наследие и истории Тульского края.

Участники побывали в музее Матроны Себинской Московской, храме Успения Пресвятой Богородицы, посетили святой источник и купель.

«Чтения стали площадкой для изучения исторического наследия, сохранения духовных и традиционных ценностей и вовлечения молодёжи в исследовательскую работу», - отметил глава региона.

Ранее tula.aif.ru рассказывал о том, как Матрона Московская помогает людям в тяжёлых ситуациях.