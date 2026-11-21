Тульский театра драмы показал премьеру спектакля-притчи «Тульский рабочий полк: обережный рубеж».

Премьеру готовили два года. Первая читка пьесы прошла 9 мая 2024 года в Музее обороны Тулы. Режиссёр-постановщик спектакля — Анна Терёшина.

«Работа над спектаклем велась всем миром: музеи, архив, библиотека, управление ФСБ предоставили материалы, часть которых была рассекречена совсем недавно», — сказал Председатель попечительского совета театра драмы Михаил Борщев.

Это первая постановка драмтеатра, которая посвящена подвигу защитников города в 1941 году. В центре спектакля — рабочий полк и жители осаждённой Тулы. В фокусе — не только военная повестка, но и повседневная жизнь людей.

«Всё идёт через восприятие событий командиром Рабочего полка Анатолием Петровичем Горшковым. До этого он служил на границе, а тут его наконец-то перевели в Москву. Семья по этому поводу очень радуется, но радость оказывается недолгой», — рассказал в большом интервью tula.aif.ru автор пьесы Рагим Мусаев.

Также в постановке можно будет увидеть участников обороны Василия Жаворонкова, Владимира Суходольского и Григория Волнянского, собирательные образы бойцов рабочего полка, врача Веру Гумилевскую и блаженную Дуняшу.