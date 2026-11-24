В Тульской области завершился конкурсный отбор участников программы «Земский работник культуры» на 2026 год. По его итогам к работе в учреждениях культуры региона приступят 22 специалиста. Всего на участие в программе поступило 34 заявки, сообщает правительство области.

Новые сотрудники пополнят коллективы детских школ искусств, библиотек, музея и культурно-досуговых учреждений в сельских населённых пунктах и малых городах области.

Больше всего участников — 12 человек — будут преподавать в детских школах искусств Ефремова, Белёвского, Заокского, Тёпло-Огарёвского, Арсеньевского, Киреевского и Ясногорского районов. Это поможет восполнить нехватку педагогических кадров и сохранить доступность творческого образования для детей.

«Ещё десять специалистов займут различные должности в учреждениях культуры региона. Среди них — культорганизатор, художественный руководитель, режиссёры, артист драмы, методист музея, библиотекари и заведующий филиалом сельского клуба», - сказали в правительстве.

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