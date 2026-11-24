На еженедельном оперативном совещании обсудили предварительные итоги работы агропромышленного комплекса региона в 2026 году.

Министр сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Оксана Вехина рассказала, что в этом году было посеяно порядка 914 тыс. га сельскохозяйственных культур. Собрано свыше 2,3 млн тонн зерна. Восьмой год подряд тульские аграрии повышают планку урожая в два миллиона тонн. Лидерами здесь стали Чернский, Тепло-Огарёвский, Ефремовский, Воловский, Куркинский районы.

Также собрано более 40 тыс. тонн овощных культур, около 560 тыс. тонн картофеля. В очередной раз Тульская область стала второй в России по этому показателю.

Собрано рекордное количество масличных культур — около 600 тыс. тонн, из них порядка 380 тыс. тонн рапса. Все работы по сбору культур в текущем году, по словам Оксаны Вехиной, были совершены в оптимальные технологические сроки.

Более 600 тысяч тонн масличных культур — это новый рекорд для Тульского региона. Для примера — третье значение за пять лет по этой группе культур составляет порядка 400-415 тысяч тонн. 380 тысяч тонн рапса, или 149 процентов от плана, — это также новый рекорд для нашего региона.

Сев озимых культур под урожай 2027 года завершён в оптимальные агротехнические сроки.

Также шла речь о ходе вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. С начала 2026 года в сельхозоборот вовлечено порядка 8 тыс. га земель. Выполнена работа по инвентаризации неиспользуемой пашни. В сентябре этого года на портале «Национальная система пространственных данных» начали публиковать информацию о пустующих земельных участках. Теперь в сервисе «Земля для фермера» можно открыть карту и увидеть, какие участки свободны. В 2027 году планируется ввести в оборот порядка 8,5 тыс. га земель.

Губернатор Дмитрий Миляев поручил Оксане Вехиной держать на контроле отчётность аграриев по результатам уборки, а также работу по вводу земель в оборот в каждом муниципальном образовании.