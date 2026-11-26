В Тульской области исполнят решение суда об изъятии у собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 11,6 га, расположенного в Ленинском районе. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Участок не использовался по целевому назначению. Его территория заросла сорной растительностью, кустарниками и деревьями. Для устранения нарушений Управление выдало собственнику предписания, обязывающие привести земельный участок в надлежащее состояние и обеспечить его использование в сельскохозяйственном обороте. Однако в установленный срок требования исполнены не были.

Россельхознадзор направил материалы проверок в Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области для рассмотрения вопроса об изъятии земли через суд.

«Министерство обратилось с соответствующим иском о прекращении права собственности. В ноябре 2026 года суд удовлетворил заявленные требования и постановил изъять участок у собственника с последующей продажей с публичных торгов», - сказали в ведомстве.

Также в Туле собственницу 51,8 га сельхозземель оштрафовали за нарушения.