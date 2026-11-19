В Туле собственницу земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 51,8 га привлекли к административной ответственности за неисполнение предписания, сообщает Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В июне 2026 года провело контрольное мероприятие в отношении гражданки. Поводом стало истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений земельного законодательства. В ходе проверки установлено, что нарушения не устранены. Земельные участки не используются для сельскохозяйственного производства и не вовлечены в сельскохозяйственный оборот. Также собственница не провела работы по очистке территории от сорной и древесно-кустарниковой растительности. Возбудили дело об административном правонарушении по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. Кроме того, ей повторно выдали предписание об устранении выявленных нарушений.

«Материалы дела направили в суд. В октябре 2026 года суд признал собственницу виновной в административном правонарушении и назначил ей административные штрафы», - прокомментировали в ведомстве.

Также в продукции поставщика тульских соцучреждений выявили фальсификат.